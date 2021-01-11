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網上預約打疫苗系統月內完成

2021-01-11 列印
網上預約打疫苗系統月內完成
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　　疫情停不了，接種疫苗成為抗擊病毒的最後希望。政務司司長張建宗透露，港府於本月會準備好疫苗接種計劃的網上預約系統，方便市民預約接種。

　　張建宗在網誌指出，市民透過網上系統預約後，系統會提供預約的確認資料，並在接種日的前一天向市民發出手機短訊提示。

　　另一方面，港府自去年十月資助香港大學團隊，從彩雲邨豐澤樓和啟輝樓的污水持續檢出陽性結果，遂要求兩廈居民接受檢測，成功找到九宗隱性個案。環境局局長黃錦星指，國際上還未有污水病毒檢測的標準方法及對資料解讀的統一指引，此污水檢測項目展現政府、學界及業界多方同心抗疫，並試行結合政策措施，為全球樹立領先示範。
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