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侵粉湧往MEWE 系統無法負荷

2021-01-11 列印
侵粉湧往MEWE 系統無法負荷
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　　美國總統大選落幕，但社交平台之戰正開打。被視為美國總統特朗普支持者陣地的社交平台程式「Parler」，先後遭蘋果、Google及亞馬遜封殺後，大批用戶轉到另一個新興社交平台「MeWe」，導致「MeWe」系統一度死機。「MeWe」解釋，近日突然有大量新成員加入，並上載相片及照片，導致系統無法負荷，暫時回復正常。

　　「Parler」深受保守派歡迎，近日因Twitter與facebook打擊散播錯誤訊息和煽動暴力的帖文，大批特朗普支持者轉用「Parler」。但Google及蘋果公司把「Parler」從應用程式商店下架，認為「Parler」未能足夠監管發言，出現過多鼓勵暴力和犯罪的帖文。亞馬遜就宣佈，不再為社交平台程式「Parler」提供雲端服務。

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