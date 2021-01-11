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美墨圍牆完工儀式 特朗普或出席

2021-01-11 列印
美墨圍牆完工儀式 特朗普或出席
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　　遭朝野狠批涉煽動示威者衝擊國會的美國總統特朗普，成為眾矢之的。白宮表示，特朗普料在本周二前往美國德州接壤墨西哥的邊境，出席完成修建四百英哩圍牆的儀式，顯示美國政府致力打擊非法移民的決心，如果行程屬實，這或是特朗普自國會山莊衝突以來，首次公開露面。

　　特朗普競逐二○一六年大選時，提出要在美墨邊境興建圍牆，以堵截非法移民入境，又承諾會由墨西哥支付費用，但報道指實際上是由美國納稅人付費。特朗普一直視豎立圍牆，是其一大政績。

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