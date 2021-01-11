  • 2021年1月11日 星期一
  • 10º
  • 41%
熱門： 周梓樂新冠肺炎流水響寒冷天氣林凱恩

日報新聞 > 港聞

醫生協會促將新冠肺炎列為職業病

2021-01-11 列印
■馬仲儀要求政府將新冠肺炎列為職業病。資料圖片
Previous Next

　　接連有公立醫院員工在院內染，公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局早前承諾會盡量以恩恤形式賠償確診員工，她要求政府將新冠肺炎列為職業病。

　　馬仲儀表示，○三年曾有感染沙士的醫護人員在保險索賠方面要打官司，醫管局承諾今次不會只依賴保險公司，會有自己賠償機制和專家小組，檢驗染疫同事的病毒基因排序，去判斷是否在醫院感染等，盡量在賠償等各方面恩恤，盡量公道。但她強調，最好的保障是法律上的保障，要求政府將新冠肺炎列為職業病。

　　醫管局總行政經理庾慧玲指，局方有為員工購買合適保險，會將懷疑因工受傷個案呈報到勞工處，亦會追蹤感染源頭，正處理數宗個案，暫時未有賠償個案及確實賠償金額。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd