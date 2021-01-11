醫生協會促將新冠肺炎列為職業病

英國白金漢宮證實，英女皇伊利沙伯二世和皇夫菲臘親王已經接種了新冠肺炎疫苗。一名皇室消息人士透露，已屆九十四歲高齡的英女皇和九十九歲的菲臘親王於周六在溫莎堡內接種，由一名皇室醫生替他們注射。自從新冠肺炎疫症去年春季爆發以來，女皇和皇夫一直在溫莎堡內避疫，大幅減少公開活動。 英國已展開了大規模接種計劃，八十歲或以上長者都被列入優先接種的類別。消息人士稱，女皇決定把自己接種的事公開，讓公眾知道，避免引起無謂的揣測。不過，當局沒有詳細披露女皇及皇夫注射了哪一種疫苗，也不知道他們是否出現副作用。 另外，八十四歲的教宗方濟各表示，他最快會於下周接種，並呼籲其他人也這樣做，不但保...

2021-01-11