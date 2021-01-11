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曾國衞：曾「用心良苦」提醒初選或觸犯《國安法》

2021-01-11 列印
　　警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕五十五人，政制及內地事務局局長曾國衞昨表示，早前已「用心良苦」提醒有關人士，初選將觸犯《港區國安法》，但不獲理會，強調他們「逾越紅線」，要承擔法律後果。曾接受中新社訪問時表示，有關人士「囂張地繼續有關活動」，當局既已立下規矩、劃下紅線，當日要按規矩執法，強調「有些事情不可逾越」，但部份人士非要逾越，就要承擔法律後果。

　　曾又指，反修例風波期間，有示威者衝進立法會，美國當局形容他們是和平示威者，但近日美國國會大樓遭到衝擊，美方則指示威者是暴動及暴徒，質疑美方雙重標準。

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