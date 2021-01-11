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三家村口罩叔踢狗惹眾怒

2021-01-11 列印
■片段所見，踢狗男戴口罩，穿着紅黑色外套及藍色牛仔褲。
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　　鯉魚門三家村出現虐狗狂徒。網上近日瘋傳一段長約十一秒短片，片中可見一名戴口罩中年男子，穿着紅黑色外套及藍色牛仔褲，孭着一個黑色背囊走近一隻白色唐狗，並聲言想報仇踢牠，說罷即走前起腳踢向唐狗。

　　有居民表示，被踢唐狗叫「牛仔」，與另一隻黑色唐狗「徐古」在該村生活多年，兩狗原為流浪狗，後來由一名姓李女村民收養，性格溫馴。短片網上瘋傳後，引起網民熱議討論，有網民留言譴責虐狗狂徒稱「流浪動物本身已經夠慘，點解仲要傷害佢地，可以不愛，但請不要傷害。」

　　「香港動物報」在facebook譴責虐待動物的行為，並呼籲拍片者及目擊者馬上報警。愛協發言人證實，一名狗主安排片中疑受襲擊的狗隻至灣仔總部診所交獸醫檢驗，初步沒有表面傷痕，現已由狗主接回家照料。

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