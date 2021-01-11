液態冰毒注膠樽 扮冷凍劑運活蟹

疫情下毒販絞盡腦汁，以液態冰毒充冷凍劑扮保鮮罕見手法，連同活蟹空運來港被警方搗破，探員掩至紅磡一個劏房單位拘捕兩名涉案男子，檢獲液態冰毒等毒品共重約兩公斤，市值約五百五十萬元。



警方毒品調查科女高級督察黃知雯表示，毒品調查科根據線報深入調查，相信有毒販將毒品偷運來港，經鎖定目標及部署後，前日清晨掩至紅磡安徽街一帶埋伏，發現兩名形迹可疑男子，從一輛出租客貨車卸下五個發泡膠箱，其中一人將箱內的活蟹及膠水樽分開，另一人則將發泡膠箱搬上大廈。



埋伏探員見狀上前截停兩人及帶回大廈的一個劏房調查，檢獲三百七十克已包裝霹靂可卡因及一點二一公斤海洛英，以及一批毒品包裝工具，同時在該五個發泡膠箱內，檢獲十二支、每支五百毫升的液態冰毒。該批液態冰毒可製作約四公斤固體冰毒，行動中檢獲毒品，總值約五百五十三萬元。



兩名被捕二十四歲姓方及三十三歲姓曾男子，分別報稱冷氣維修工人及無業；警方相信兩名疑犯分別負責安排運輸及等待指示為毒品加工，然後將毒品推出在本地市場銷售，兩人涉嫌販毒及串謀販毒被捕，昨晚仍被扣留調查。



黃知雯指出，截獲毒品來自馬來西亞，毒販將液態冰毒透過注入膠樽及冷藏，冒充成保鮮用的冷藏劑，並以海鮮腥味掩人耳目，然後從外地空運入境，待時機成熟便會將毒品加工、提煉及凝固，再流出本地市場。她形容，涉案犯罪團夥利用活海鮮販毒，手法雖非第一宗但亦比較罕見，相信跨國販毒集團因疫情影響，難以用人手航運方式將毒品帶入境，故用新鮮海鮮來掩飾運毒。



警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。



