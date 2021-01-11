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四人寒流下猝死 未來三日仍冷

2021-01-11 列印
■美孚新邨有長者在嚴寒天氣下猝死。
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　　天氣嚴寒，寒冷天氣警告仍然生效，天文台昨早錄得最低氣溫攝氏八度。昨凌晨零時至早上八時許，鰂魚涌、筲箕灣、將軍澳及美孚，至少有四名市民及長者，年齡介乎三十二至九十六歲，在寒流下被發現分別昏迷在老人院及住所，報警送院後不治。

　　天文台表示，冬季季候風及其補充會在未來兩三日持續為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，隨着冬季季候風在本周後期緩和，氣溫將回升至最高二十度。但根據天文台九天天氣預報，下周初天氣再次下降至二十度以下，最低氣溫約十六至十七度。

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