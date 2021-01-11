檢獲啤酒烈酒約值十萬元 ﻿無牌吧﻿﻿36客「犯聚」遭票控﻿

警方跨部門人員打擊無牌賣酒，昨凌晨在觀塘鴻圖道與新蒲崗大有街，分別破獲無牌樓上酒吧，並揭發其中一酒吧顧客共用三個水煙壺，有「播毒」風險。行動中警方共拘捕三十九人，當中三十六名顧客同時因「犯聚」被票控。



昨凌晨零時，東九龍總區展開代號「犁庭掃穴」，打擊無牌賣酒及違令處所行動，人員突擊搜查鴻圖道四十二號一工廈單位，搗破一間無牌酒吧，二十四歲姓吳負責人被捕，他涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反「限業令」。酒吧內八男四女，年齡介乎十六至二十四歲顧客，涉嫌在無牌處所飲酒被捕，同時被票控違「限聚令」罰款五千元。



據悉，涉案無牌樓上吧運作兩個星期，面積一百五十方呎，除提供酒水外亦可讓顧客吸食水煙，客路主要經相熟朋友介紹。警方現場檢獲三個水煙壺，一百罐啤酒及五十瓶烈酒，總值五萬三千元。



另一隊警員則掩至新蒲崗大有街三十三號一間無牌樓上吧，兩女分別二十四及五十歲女負責人被捕，她們同涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反「限業令」被捕。酒吧內十六男八女，年齡介乎十六至五十四歲酒客，因在無酒牌場所飲酒被捕，同時違「限聚令」被票控五千元。行動中警方在兩間無牌酒吧共檢獲約六百三十三罐啤酒及八十六瓶烈酒，總值約十萬元。



警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



