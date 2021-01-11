旺角東至紅磡站列車暫停 乘客稱指示不清晰

東鐵線來往旺角東至紅磡站的列車服務，昨日暫停服務，以進行沙中線過海段的新軌道接駁工程。下月起，每月都有一個指定周日有同樣安排，直至十月。港鐵昨日提供免費接駁巴士，點對點來往九龍塘及紅磡站；乘客經西鐵線在紅磡站出閘，不用繳付車資。



港鐵昨在東鐵線相關車站加派職員協助乘客，截至昨早十一時，接駁巴士共接載了約二千四百名乘客。在旺角東站的乘客不多，往紅磡方向月台扶手電梯通道停用，有乘客投訴指示不清晰，坦言不知已到終點站；而在紅磡站，有趕上班的市民在現場聽到廣播，才得悉列車服務暫停，其後隨指示乘坐接駁巴士，認為港鐵需早作通知。



港鐵為配合沙中線過海段工程，今年一月至十月期間，在十個指定的星期日，來往旺角東至紅磡之間的服務會全日暫停。東鐵未來還有九次局部停駛，下次是二月二十一日，其餘八次停駛，港鐵稱最少會在一星期前公佈確實日期。



