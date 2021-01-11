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陳茂波：預算案將採逆周期措施

2021-01-11 列印
　　疫情下經濟萎縮，市民及政府的財政壓力增大。財政司司長陳茂波表示，今年度派錢及防疫抗疫基金的多輪措施，令財政儲備在一年間減少近三成，疫情重創全球經濟，內外環境不明朗，本港須保持一定實力，在緩解當前市民所急所需之餘，同時確保本港的公共財政和金融系統穩定，並推動經濟發展。

　　陳茂波昨發表網誌指，本港正值經濟下行周期，新一份財政預算案會繼續採取逆周期財政政策，透過維持甚至增加公共開支，以緩和經濟下行對社會民生的衝擊。他說市民對預算案的意見頗為分歧，有人期望繼續派錢或派消費券，以振興經濟，有人則認為要縮減「派糖」措施，甚至加稅增加政府收入，他認為兩方意見各有道理，會盡可能平衡兼顧社會各界的利益。
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