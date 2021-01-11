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華懋蔡宏興倡議 農地棕地可改變用途

2021-01-11 列印
　　華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興指，目前無足夠資料判斷是否支持明日大嶼，認為需要研究，但政策方向上不同意香港無地，認為香港仍有農地棕地等，可以改變用途，政策上丁屋、地積比等亦可調整，目前使用棕地較多討論，雖然要面對業權、非法經營等問題，但認為應該解決，假如只是覺得單位不夠就要填海，出發點未夠深思熟慮。

　　蔡宏興又批評納米樓不好，需思考政府不干預主義是否仍適合，指目前本港建築條例較為保守，政府在合約上可加入不同條款，應該多點公共空間，讓市民日常生活更舒暢，舉例指有些空中花園連樹都種不到，反映政府需要規管設計質素。

　　蔡宏興形容華懋並非「賺到最後一毫子」，強調定價有視乎市場負擔能力，盡量給予更多設施配套，舉例指華懋在安達臣道項目，四幢大廈其中一幢會採取特別設計，包括走廊及升降機較寬敞、移除對長者較高風險的高身浴缸，及於牆身中間而非地下設置插頭，方便用家使用。

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