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家務助理吊鹽水 促提供失業津貼

2021-01-11 列印
　　農曆新年臨近，家務助理總工會建議今年歲晚大掃除的家務助理時薪，在本月十九日前一百三十元，到下月四日，即年二十三前一百五十元，價格與去年相同，而年二十四起就由助理與僱主自行議價。工會又建議五百呎單位需聘請兩名助理工作四小時；較大的單位就要請三名助理工作四至五小時。

　　工會稱，在疫情持續下，家務助理工作前會更換及消毒衣物及全程戴口罩，有需要亦可清理U形隔氣。

　　有家務助理指，因疫情去年每周工作時數只有約十小時，收入較往常大減近半，促請政府提供開工不足或失業津貼。

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