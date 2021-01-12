疫情反覆 政府研參拜活動 新春忌聚眾 上頭炷香恐告吹

第四波疫情持續不散，據悉政府正研判規管農曆新年期間上香、求籤等聚眾活動，料如常舉行的機會較微。嗇色園表示，年三十晚黃大仙祠上頭炷香的活動，須視乎當局實施那些防疫措施，園方將配合。本報了解，每年初一至十五的林村許願節，為了防止人多聚集，很大機會暫停。



下月十二日正是牛年大年初一，疫情下，新春活動備受考驗。據悉，港府本周內將與業界開會，討論如何防止新春活動爆疫，包括如何處理年三十晚在黃大仙祠上頭炷香、車公廟等參拜活動。當局將探討不同方案，以控制人流，也不排除要求改為網上求籤。以目前疫情看，料各活動如期舉行的機會較微。



嗇色園發言人說，仍未決定會否取消年三十晚上頭炷香活動，現時仍按如常舉行的方向籌備，包括將安排市民分批上頭柱香、分隔人流排隊等，視乎疫情發展及當局防疫措施，於下月初拍板。



每年初二鄉議局主席均去沙田車公廟為香港求籤。沙田鄉委會主席莫錦貴表示，未知活動可否如期舉行，過多一、二星期才有更多細節。被問到活動會否轉到網上求籤，莫指這方式不太理想，直言：「對神靈不太尊重」。



林村許願節料取消



新春期間，市民會到大埔林村許願樹拋寶牒許願，祈求新一年好運。據當區區議員陳振哲指，為期十五日的香港許願節傾向取消，以減少人群聚集。他說疫情下「郊區旺過旺角」，又有遊客胡亂拋棄用過的口罩，取消許願節，有助降低傳播風險。



另外，據本報向運輸署了解，農曆新年車牌拍賣會繼去年因疫情取消後，如署方再停辦今年農曆新年車輛登記號碼的拍賣會，將適時作出公佈。優質幸運車牌中心創辦人顏文翰說，料當局最快今年年中才復辦平常的車牌拍賣會，但市民仍有換車牌的需求，停辦拍賣會造成市場供求失衡。