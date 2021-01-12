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花農斥無補救方案 促直接賠償

2021-01-12 列印
■「蘭花大王」楊小龍促請當局賠償。
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　　政府煞停農曆年宵市場，一眾花農及批發商將血本無歸。食環署昨午與花農開會，結果不歡而散，花農斥官員完全沒準備補救方案，要求政府直接賠償損失。

　　雙方開會約四十分鐘後，陸續有花農離場。年花批發商歐先生透露，四十多名花農及批發商均不同意當局提議在公共屋邨賣年花，又強烈批評當局取消年宵前並無諮詢業界，令他們無所適從，要求政府向每個攤檔賠償八至十萬元。花農李永強不滿當局對以流動車賣年花的提議，不作回應。

　　專種百合花的花農梁日信稱，將損失一整年收入，形容「欲哭無淚」，傾向邀請顧客親自到花場購買年花。「蘭花大王」楊小龍促請當局賠償，如每棵桃花賠一百元。
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