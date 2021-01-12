先達廣場爆疫 商戶三人中招

有「手機聖地」之稱的旺角先達廣場疑爆疫，一名商戶確診新冠肺炎，其家人及毗鄰店舖一員工亦初步確診，三人互相認識，先達廣場即時加強清潔。



本港疫情反覆，昨天新增確診病例反彈至四十一宗，三十八宗屬本地感染，當中十一宗源頭不明。先達廣場一名商戶確診，與家人一同工作，但近日沒有上班。患者一名家人與毗鄰店舖的一名員工亦初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，染疫者互相認識，有接觸，屬關連個案，若先達廣場出現不相關的個案，反映商場有傳播鏈。



港九小輪公司繼有一名船長前天確診後，再有三名職員及一名密切接觸者確診，另有三人初步確診。港九小輪表示，新染疫員工包括一名碼頭助理，在中環四號碼頭負責售賣貨票，前日最後上班。張指，部份染疫員工曾「同更」工作，雖然染疫船長曾赴上月出現個案的財利船廠驗船，但相信「（病毒）從船廠傳返出嚟嘅機會唔大」。



瑪嘉烈醫院職業治療部出現小型爆發，再多兩名病人服務助理染疫，當中一人曾與上周確診的助理使用同一部衣車製作壓力衣，兩人所用的儲物櫃亦位於「上下格」，而兩名新病人則曾同處一室分開食飯。醫管局指暫時所有環境樣本均對病毒呈陰性，再多三名員工須送檢疫。另外，伊利沙伯醫院一名六十五歲男確診者昨午不治，本港累計一百五十九名新冠病人離世。



青衣救護站亦有小型爆發，累計有兩名救護員確診及一名救護員初步確診，均曾接送確診病人，但相信因共用更衣室而染疫。另外，三幢大廈新納入強制檢測名單，分別是將軍澳景林邨景桃樓、東涌逸東二邨傑逸樓及大角咀港灣豪庭第七座。