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張舉能履新許諾 檢討投訴法官機制

2021-01-12 列印
■終審法院首席法官張舉能表示，司法機構致力保持獨立公正。
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　　昨日履新的終審法院首席法官張舉能表示，司法機構致力保持獨立公正，強調個人政見並非質疑判決的合適理據，嚴厲譴責所有使用暴力向法官施壓的行為。但他承諾將檢討現行投訴處理機制。

　　張舉能在法律年度開啟典禮上表示，法院難免要審理帶政治色彩的案件，但只基於個人政見而不認同判決，並非質疑司法機構的理據。他指法官審議備受注目案件時，應確保予人公正無私觀感。

　　他認為司法獨立並非缺乏問責，對法官的投訴處理機制仍有待提升。司法機構公佈，去年截至九月底共處理四千七百宗針對法官和司法人員的投訴，是前年全年總數近十三倍。

　　張舉能昨被問及設立量刑委員會的建議，認為上訴法庭是最有效處理方法。他又相信，本港法院有權詮釋《港區國安法》。

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