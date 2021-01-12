個案追蹤中心啟用 百紀律部隊人員進駐

政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤指揮中心昨天起運作，初步借調約一百名紀律部隊人員去協助追蹤新冠肺炎確診者的密切接觸者，中心由一名退休高級警司負責指揮。入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海昨早先後到場視察，指有需要會再增派人手協助。



約一百名紀律部隊人員分別來自警隊、海關及入境處，負責致電聯絡確診者的密切接觸者。入境處處長區嘉宏昨早到場視察後表示，入境處同事很熱心及踴躍，處方會繼續支持政府做好抗疫，目標是個案「清零」。



海關關長鄧以海亦到場了解運作，指海關義不容辭派同事去協助衞生防護中心，希望盡快找出密切接觸者，有需要時會再增派人手。



