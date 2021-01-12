連花清瘟膠囊獲國家認可 適合於新型病毒輕型患者 有效抗流感症狀

連花清瘟膠囊功效廣，深受國內外用家歡迎，不僅適用於新型病毒輕型和普通型患者，更有效舒緩流感及感冒症狀，尤其適合正值冬季，受疫情及流行性感冒雙重夾擊的香港市民。這味藥是清熱解毒藥，主要用於風熱感冒或肺熱感冒，有效舒緩感冒八大症狀，包括發熱、鼻塞、咳嗽、乏力、肌肉酸痛、喉嚨痛、咳痰、頭痛。初起服用效果最理想，服用幾分鐘就有嗓子清涼感覺，可祛嗓子痛，快速退燒，截斷病情發展的趨勢。
汲取三朝名方
全方由連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草13味藥物組成，汲取了三朝名方，包括中國漢代張仲景《傷寒雜病論》麻杏石甘湯、清代吳鞠通《溫病條辨》銀翹散，以及明代吳又可《溫疫論》的用藥經驗，並在此基礎上配伍紅景天、廣藿香而成，具有「衛氣同治，表裡雙解，先證用藥，截斷病勢，整體調節，多靶點治療」的特點。
安全無毒副作用
感冒及流感患者安心服用
介紹了連花清瘟膠囊的效用及藥方後，需要提醒廣大市民服藥的注意事項。連花清瘟含有高原聖藥紅景天，能提高免疫力，但不能視作保健品，而是在出現感冒及流感症狀時服用，舒緩症狀。不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥，服藥期間忌煙、酒及辛辣、生冷、油膩食物。不過，市民不用擔心服藥會產生副作用，連花清瘟為純中藥，急毒和長毒都顯示沒有副作用，血壓高人士及小朋友都可以放心服用。如對以上產品有任何疑問，可諮詢註冊中醫師。
連花清瘟膠囊
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