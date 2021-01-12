連花清瘟膠囊獲國家認可 適合於新型病毒輕型患者 有效抗流感症狀

新冠疫情持續，各國醫療團隊正積極研究各種治療方案。除了西方的抗病毒藥物，中國亦會選擇中醫治療，將中西醫結合互補抗疫。在中國國家衛健委和國家中醫藥管理局去年聯合發佈的近期疫情診療方案第四至第八版中，「連花清瘟膠囊」都被推薦作為醫學觀察期用藥，當時這味藥旋即引起香港市民關注，被搶購一空；疫情以來，連花清瘟膠囊全球銷量已經突破三億盒，到底這味藥有何神奇之處？



連花清瘟膠囊功效廣，深受國內外用家歡迎，不僅適用於新型病毒輕型和普通型患者，更有效舒緩流感及感冒症狀，尤其適合正值冬季，受疫情及流行性感冒雙重夾擊的香港市民。這味藥是清熱解毒藥，主要用於風熱感冒或肺熱感冒，有效舒緩感冒八大症狀，包括發熱、鼻塞、咳嗽、乏力、肌肉酸痛、喉嚨痛、咳痰、頭痛。初起服用效果最理想，服用幾分鐘就有嗓子清涼感覺，可祛嗓子痛，快速退燒，截斷病情發展的趨勢。



汲取三朝名方



全方由連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草13味藥物組成，汲取了三朝名方，包括中國漢代張仲景《傷寒雜病論》麻杏石甘湯、清代吳鞠通《溫病條辨》銀翹散，以及明代吳又可《溫疫論》的用藥經驗，並在此基礎上配伍紅景天、廣藿香而成，具有「衛氣同治，表裡雙解，先證用藥，截斷病勢，整體調節，多靶點治療」的特點。







安全無毒副作用



感冒及流感患者安心服用



介紹了連花清瘟膠囊的效用及藥方後，需要提醒廣大市民服藥的注意事項。連花清瘟含有高原聖藥紅景天，能提高免疫力，但不能視作保健品，而是在出現感冒及流感症狀時服用，舒緩症狀。不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥，服藥期間忌煙、酒及辛辣、生冷、油膩食物。不過，市民不用擔心服藥會產生副作用，連花清瘟為純中藥，急毒和長毒都顯示沒有副作用，血壓高人士及小朋友都可以放心服用。如對以上產品有任何疑問，可諮詢註冊中醫師。



連花清瘟膠囊



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