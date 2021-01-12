港澳辦譴責四國外長 肆意詆毀《港區國安法》

五十多名泛民人士在去年因為參與實施初選，涉嫌違反港區國安法而被捕。國務院港澳事務辦公室發言人昨日發表談話，譴責美國國務卿和英國、加拿大等國外長就此的聯合聲明，肆意詆毀《港區國安法》。發言人指，多個國家粗暴干涉香港警方對港大法律學院前副教授戴耀廷等人涉嫌違反《港區國安法》的執法行動，認為美英澳加等國少數政客的有關言論完全是「顛倒黑白的謊言和蓄意的抹黑」。發言人續指，美國等國家少數政客自前年「修例風波」以來不斷插手香港事務，為戴耀廷操控選舉的各類計劃提供支持，並對實現奪權「三部曲」充滿期待，證實戴耀廷之流就是外國和境外勢力在香港的政治代理人。