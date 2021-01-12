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港鐵多收車資 480人受影響

2021-01-12 列印
　　港鐵表示，東鐵線過海段新軌道接駁工程的相關工作，有些乘搭免費接駁巴士的乘客在紅磡站出閘時，系統未有作出免收車資，涉及乘客約有四百八十名，有關車資由一點二元至十七點八元不等，涉及總金額約三千三百元。港鐵呼籲相關乘客可到任何車站的客務中心跟進，除會處理相關票務情況，亦會送出兩張港鐵單程車票。
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