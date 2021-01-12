教師墮樓死因研訊 時任校長羅婉儀稱被針對

東華三院李東海小學教師林麗棠前年在校內墮樓身亡，死因研訊昨進入結案陳詞階段。教協代表律師指事件反映校長管治文化及投訴機制出現問題。時任校長羅婉儀稱從沒有欺凌同事，更指遭「人多蝦人少」被針對。裁判官周慧珠將於本月二十九日作出裁決。



教協代表律師指死者墮樓的觸發點為忘記就境外交流活動出通告，質疑「即使有錯，有必要叫自動辭職？」雖然羅稱情急下口不擇言，但羅從沒正式收回說話。東華三院教學科代表律師陳詞時，雖認同東華三院有改善空間，但否認將所有責任給校長。



羅婉儀親自陳詞再度否認不尊重老師，稱從沒有欺凌同事，只會因工作提出批評及指導；又指她「在庭上寡不敵眾，人多蝦人少」，自事件發生以來一直被針對。



