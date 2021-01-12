  • 2021年1月12日 星期二
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美股中段跌115點

2021-01-12 列印
　　美國政局動盪，眾議院議長佩洛西再擬發起彈劾總統特朗普，加上美債息有上揚隱憂，及多國疫情仍嚴峻，拖累美股走低。杜指中段報三○九八二點，跌一百一十五點；納指則報一三○九七點，跌一百零四點。滙控美國預託證券價格見四十二點五六港元，跌零點四四港元；騰訊則見五百九十點二港元，跌零點八港元。
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