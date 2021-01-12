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前大磡村地2112伙 轉「綠置居」五月推

2021-01-12 列印
　　房委會策劃小組委員會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區（即前大磡村地皮）公共租住房屋發展計劃第二期，轉為「綠置居」項目，並在今年五月推售。該「綠置居」項目涉及三幢住宅大樓，提供二千一百一十二個單位。

　　房委會發言人指項目的單位將以典型公屋標準出售。在推售前，房委會資助房屋小組委員會會公佈平均售價及銷售安排建議。房委會發言人說，小組委員會亦決定應以較穩健的步伐推行「綠置居」，以減低出現未售單位的風險，及減少對公屋申請者輪候時間的影響。

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