前大磡村地2112伙 轉「綠置居」五月推

北韓執政勞動黨周日在第八次全國代表大會上，正式推舉領導人金正恩擔任總書記，而這也是金正恩上台後，首次繼承父親金正日的總書記一職，被視為權力地位更加穩固。但金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長的金與正，不僅未如外界預料被選為政治局候選委員，也未列入勞動黨部長名單，暫時未悉是否地位有變化，抑或要接掌其他重要職位。 朝中社報道，勞動黨全國代表大會「全體通過」金正恩當選總書記，並稱此職位乃「改革之首及團結領導核心」。這是金正恩掌權後首次獲總書記職銜。金正恩的職銜在二○一六年隨書記局廢止改為委員長。外界指，這次全國代表大會恢復書記局制度後再次改稱總書記，代表金正恩與金正日擁有相同地...

2021-01-12