房委會發言人指項目的單位將以典型公屋標準出售。在推售前，房委會資助房屋小組委員會會公佈平均售價及銷售安排建議。房委會發言人說，小組委員會亦決定應以較穩健的步伐推行「綠置居」，以減低出現未售單位的風險，及減少對公屋申請者輪候時間的影響。
前大磡村地2112伙 轉「綠置居」五月推
房委會發言人指項目的單位將以典型公屋標準出售。在推售前，房委會資助房屋小組委員會會公佈平均售價及銷售安排建議。房委會發言人說，小組委員會亦決定應以較穩健的步伐推行「綠置居」，以減低出現未售單位的風險，及減少對公屋申請者輪候時間的影響。
疫情反覆 政府研參拜活動 新春忌聚眾 上頭炷香恐告吹
第四波疫情持續不散，據悉政府正研判規管農曆新年期間上香、求籤等聚眾活動，料如常舉行的機會較微。嗇色園表示，年三十晚黃大仙祠上頭炷香的活動，須視乎當局實施那些防疫措施，園方將配合。本報了解，每年初一至十...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美駐聯國大使明訪台 將與蔡英文會面
美國駐聯合國大使克拉夫特將於周三起訪台，據台灣外長吳釗燮透露，克拉夫特（Kelly Craft）周四將與蔡英文會面。而克拉夫特也是首位現任美國駐聯合國大使訪台，希望台美關係從此基礎往前推進，這也是雙邊...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
胞妹金與正遭踢出政治局 金正恩首出任總書記
北韓執政勞動黨周日在第八次全國代表大會上，正式推舉領導人金正恩擔任總書記，而這也是金正恩上台後，首次繼承父親金正日的總書記一職，被視為權力地位更加穩固。但金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長的金與正，不僅未如外界預料被選為政治局候選委員，也未列入勞動黨部長名單，暫時未悉是否地位有變化，抑或要接掌其他重要職位。 朝中社報道，勞動黨全國代表大會「全體通過」金正恩當選總書記，並稱此職位乃「改革之首及團結領導核心」。這是金正恩掌權後首次獲總書記職銜。金正恩的職銜在二○一六年隨書記局廢止改為委員長。外界指，這次全國代表大會恢復書記局制度後再次改稱總書記，代表金正恩與金正日擁有相同地...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
小學34名校網 天鑄淡雅廳堂透亮愜意
何文田半新豪宅盤天鑄，樓齡僅約5年，毗鄰港鐵何文田站，隸屬小學34名校網。是次精選當中的4房雙套單位，實用面積1630方呎，廳堂偌大且裝潢柔美，配上一排玻璃闊窗及露台，外望樹景及內園景致。 天...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
疫情嚴峻31000關拉鋸 美政局動盪 杜指跌43點
眾議院議長佩洛西再擬發起彈劾總統特朗普，加上美債息有上揚隱憂，及多國疫情仍嚴峻，拖累美股走低。美股杜指早段跌147點，報30950點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31054點，跌43點；納斯...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
暴雪侵馬體 冷敲西維爾
西班牙近日飽受暴風雪吹襲，馬德里體育會上周六西甲已被逼延期，而且訓練場久未重開，今晚西甲補賽主場對西維爾的備戰工作難免受影響。客軍中鋒安尼斯利上仗大演帽子戲法，豪言今仗「乘人之危」力爭三分，客勝不妨一試。 （Now632台周三凌晨04:30直播） 受暴風雪影響，牀單軍團上周六主場對畢爾包的西甲已經要改期。表面上，馬體會可以休養生息，但訓練場周日仍未能重開，教練施蒙尼無可奈何，只好吩咐一眾球員在家獨自訓練，未能盡早為今仗作針對性戰術演練，臨場發揮隨時失準。 安尼斯利狀態火熱 相反，南部的西維爾上周六西甲照常上演，更憑安尼斯利連中三元，主場3:2勇挫勁敵皇家蘇斯達。這位摩洛哥射...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
本地試駕 Defender 110 豪華越野王
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
牛年先苦後甜 李丞責批疫情最快半年後見底
2020年新冠肺炎襲全球，奪去逾193萬人的生命，同時令各國經濟重創，本港企業掀起一股裁員、倒閉潮。來到辛丑牛年，大眾最關心的是疫情何時結束？著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時推測，鑒於今年...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——彈性規管參拜 求大吉利是
鼠年不容易過，疫情陰霾不散，下月中牛年將至，人們自然祈求瘟疫盡快遠離人間，料新春期間的上香、求籤等活動，需求比以前更大，無奈疫情反覆，昨天傳出消息，政府正研究規管年三十晚黃大仙祠上頭炷香、大年初二沙田車公廟求籤等活動。但現在離牛年尚有約一個月，當局應注視疫情的發展，若確診數字有升無跌，煞停傳統新春廟宇參拜和祈福活動，無可厚非；如果疫情持續緩和，反映社區傳播鏈大減，當局應透過加強限聚令，有限度容許相關活動舉行。 據傳染學家估計，每一宗源頭不明確診個案，社區或存在四宗相關個案，故近期日均出現三、四十宗確診，反映社區或有逾百宗病例未被證實，所以疫情仍然嚴重，公眾稍為放鬆抗疫，疫情...
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——陳嘉熙調倉轉投方嘉柏
馬會昨日公布，已調配七磅見習生陳嘉熙至方嘉柏馬房，即時生效。季內只贏過一場頭馬的陳嘉熙，原隸屬羅富全馬房，兩師徒經過商議後，羅富全同意讓熙仔為不同馬房效力，將有助事業發展。兩人分道揚鑣之際，羅富全表示滿意熙仔的工作操守與態度，並日後會續予支持；陳嘉熙就感謝羅富全在一直給予的幫助和支持。 馬場浮世繪
2021-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6