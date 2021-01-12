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鍾國斌建議 派消費券紓困

2021-01-12 列印
　　新一份財政預算案正展開公眾諮詢，自由黨黨魁鍾國斌昨倡議，港府可從四點四萬億元外匯基金中，撥二千億元解決短暫財政問題，包括提供每人七千元失業援助保障金，派發八千元消費券予每位香港市民，他指派消費券代替現金紓困，因不少人都選擇將現金存放於銀行，或對促進經濟效果不大，而八達通是其中一個派發消費券方式。

　　另外，民建聯立法會議員昨約見財政司司長陳茂波提交建議，指感覺政府對設立臨時失業援助金問題，有少少「鬆口」，亦希望繼續「派糖」。

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