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周凱旋基金 助病人養和治癌

2021-01-12 列印
　　周凱旋基金會捐一千五百萬元推出「親愛的妳」醫療計劃，資助癌症病人在養和醫院接受更精準治療。資助對象為養和醫院醫生轉介之男、女病人、香港大學及中文大學醫生轉介之女病人，其家庭月入必須少於十五萬港元，每人可獲五至二十六萬港元不等的資助金額，視乎療程而定。

　　預計計劃可讓約一百三十六人受惠，當中至少三分之二是女病人。基金會創辦人周凱旋表示，期望可透過計劃減輕病人的醫療負擔，得到更先進醫療服務。

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