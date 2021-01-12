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腳踢三家村唐狗 躁漢被捕

2021-01-12 列印
腳踢三家村唐狗 躁漢被捕
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　　網上早前流傳片段，顯示一名男子在鯉魚門三家村踢向一隻唐狗。觀塘警區重案組調查後，鎖定疑犯身份，在屯門拘捕一名五十九歲男子，涉嫌日前在鯉魚門殘酷對待動物，正扣留調查。警方相信他當時遠足路經三家村，未清楚犯案動機。

　　涉事唐狗相信由三家村一名村民飼養，經愛護動物協會檢查後，未發現表面傷勢，已經送回家。警方感謝有市民主動提供案件情報，重申不容忍殘酷對待動物行為。
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