「細號」平均每粒兩元 海味疫市大插水 瑤柱平過燒賣

疫情大流行一年，全球各地華人對貴價海味的需求驟降，加上本港酒樓受限聚令影響婚宴大減，令瑤柱價格大跌，由三年前高位回落，細粒瑤柱每斤由七百多元大插水至約三百八十元。有海味專門店指出，平均每顆瑤柱僅售兩元，便宜過在酒樓食一粒乾蒸燒賣，由於價錢吸引，「平到唔食唔得」，近日吸引不少主婦趁低吸納。



記者昨天走訪上環「海味街」多間海味店，部份海味價格較往年回落，其中日本產元貝（又稱瑤柱）跌幅最大，以小元貝為例，普遍從以往高峰時期每斤售六百至七百元，減至近三百至四百元，降幅近四成。



「中號」「大號」乏人問津



瑤柱價大跌，與疫情有莫大關連。安記海味負責人潘先生說，產自日本的瑤柱，以往暢銷內地和東南亞，華人愛食，但爆疫一年多，全球經濟下挫，不但內地，其他華人聚居地如歐美、新加坡及台灣等對瑤柱需求減少，大量貨源流入本港，變成供過於求，海味店只好割價促銷，以該店為例，細號瑤柱由三年前高峰期每斤售七百元，現減至三百七十八元起，平均每顆僅售兩元多，「抵過上茶樓食一粒燒賣」，近日吸引不少主婦購買。至於多用作送禮及酒樓食材的「中號」和「大號」瑤柱，現在已較少人問津。



逾四十年歷史的南成海味東主麥先生提到，每年新春必有大批內地旅客來港掃海味，但今年內地客無法來港，料整體銷情慘淡，故將瑤柱、鮑魚及花膠等正減價求售，「不求賺大錢，只想繼續維持店舖。」



飲宴取消 海味銷路受阻



香港海味雜貨商會副主席蘇啟國形容業界經營困難，以其海味店為例，以往收入的七成源來自酒樓和酒店取貨，疫下飲食業受重創，加上防疫令限制，團體聚會及婚宴等大型宴會紛紛取消，整體生意額過去一年下跌超過一半，海味銷路亦受阻。