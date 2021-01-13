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廚神教路 趁平煲湯

2021-01-13 列印
廚神教路 趁平煲湯
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　　乾瑤柱抵食，美食達人同大廚分別推介煲靚湯和煮佳餚。美食達人紀曉華（左圖）說，乾瑤柱煲湯一流，他建議用老雞、金華火腿、豬腳仔或雞腳，加乾瑤柱煲湯，美味又富骨膠原，可以補膝頭，淥一個米粉，無以上之。紀曉華特別提醒市民，市面充斥平價火腿，疑非正貨，有可能是「鹹豬肉」，建議市民選用宣威火腿，吃得安心。

　　留家廚房大廚劉晉建議，市民在家煮「瑤柱脯」時，先把乾瑤柱浸冧，蒸半小時，煮軟後，釀入節瓜環中，再蒸十分鐘，以雞湯或高湯打一個玻璃芡即成，大小朋友都愛吃。
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