用戶大舉「移民」Signal WhatsApp急澄清留客

WhatsApp日前公佈更改私隱條款，強制用戶同意分享帳戶資料給母公司facebook，引發本港以至全球各地刪掉WhatsApp，用戶紛紛「移民」Signal或Telegram，以加強保障個人私隱及對外敏感溝通不外洩。WhatsApp昨天在facebook澄清，包括指不會保存用戶的電話記錄，以及群組會維持私人群組狀態，重申用戶訊息仍受端對端加密。



用戶擔心個人資料遭facebook濫用，掀起「移民潮」，紛紛刪WhatsApp，本港不少名人亦已轉用Signal。Signal強調，永遠不會刊登廣告；Signal更有Telegram的資訊保安功能，包括支援點對點加密，更支援現時Telegram的「訊息即焚」功能，可設定在對方閱讀訊息後指定時間後刪除訊息，刪除後不會留下WhatsApp的「訊息已刪除」字眼。Signal亦僅儲存描述資訊，相反，Telegram及WhatsApp都收集用戶資訊用作廣告用途。



WhatsApp在facebook作七點澄清，包括WhatsApp及facebook不會閱讀和聽到用戶之間的訊息和語音，這些個人訊息受端對端加密保護；用戶個人位置受到端對端加密保護， WhatsApp不會知道用戶身在何處；一般電訊商會記錄用戶的打電話記錄，WhatsApp沒有記錄，當獲用戶授權後，才會取得用戶的電話簿通訊錄，但不會分享給facebook等應用程式；WhatsApp亦不會和facebook分享用戶的聯絡人記錄；用戶建立的群組將繼續維持私人群組狀態，不會將當中資料與facebook分享作廣告用途；WhatsApp軟件已設定特定時間後刪除訊息；用戶可下載數據，查看WhatsApp擁有用戶的哪些資料。



電腦保安研究員賴灼東指，使用WhatsApp時，用戶大量通訊資料被自動儲存。由於WhatsApp表明與facebook分享資料，用戶難以控制facebook日後如何使用相關資訊。Signal和Telegram等通訊軟件，只持有用戶少量個人資料，用戶訊息的收發人是誰都不會儲存，同時亦有自動毁滅功能，被視為較可保障私隱和密敏對話。