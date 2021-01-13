  • 2021年1月13日 星期三
  • 11º
  • 56%
熱門： 岑敖暉WhatsApp私隱行蹤兩蚊搭車

日報新聞 > 港聞

香港01記者染疫 曾訪問梁卓偉

2021-01-13 列印
　　一名上周五曾到港大醫學院訪問院長梁卓偉的《香港01》記者，初步確診感染新冠病毒。港大醫學院指同場還有另外兩名教職員，其間各人無直接接觸，有戴口罩及保持社交距離。所有受影響教職員已安排在家工作，梁卓偉及其中一名教職員的檢測結果陰性，另外一名教職員仍等候結果。港大已安排清潔受影響房間及設施等。

　　《香港01》昨日凌晨在其新聞網站報道，新聞部一名員工初步確診，公司已即時消毒該員工工作的樓層和其他樓層，亦安排相關員工盡量在家工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd