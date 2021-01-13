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美八隻大猩猩集體染疫

2021-01-13 列印
　　在美國加州聖地亞哥動物園，據報有八隻大猩猩確診感染新冠病毒，相信是全球首宗人猿感染病例。

台新增兩本土病例

         被集體隔離的大猩猩們暫時只有輕微病徵，正服用維他命，沒接受特別治療。園方表示，大猩猩可能是由一名員工感染病毒，該名員工檢測呈陽性。

　　此外，台灣新增兩宗本土確診個案，首次有醫護確診，在北部一所醫院一名男醫生與護士女友染疫，涉事醫院不再接收新症。內地則新增五十五宗病例，大部份是來自河北的本地個案，包括三十九宗來自石家莊。

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