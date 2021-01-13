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日報新聞 > 港聞

林鄭表明會第一時間打疫苗

2021-01-13 列印
　　本港最快下月開始接種新冠肺炎疫苗，特首林鄭月娥表明無論哪一款疫苗先到港，她都會第一時間接種。她指政府不會提供金錢誘因鼓勵市民接種，計劃屬自願性質，若強制市民接種會適得其反。她透露專家顧問委員會本周開會，觀察三款疫苗的數據後再作推薦。

　　公務員事務局局長聶德權則指會考慮放寬已接種人士部份防疫限制，如由外地回港可減少檢疫日數，亦考慮由年齡較高組別開始接種。

        但中大醫學院訪問一千二百人，僅約三成七人表示會接種疫苗，團隊認為政府應多解說疫苗的詳細資料。

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