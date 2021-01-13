林鄭：區議員及選委將須宣誓

對於《宣誓和聲明條例》應否涵蓋區議會和選委會委員，特首林鄭月娥指會盡快修例，落實《基本法》及《港區國安法》中就公職人員宣誓的規定，政府仍在釐清公職人員的範圍，但她認為區議員及選委會委員應優先，需按《港區國安法》宣誓。



林鄭月娥表示，《基本法》第一百○四條就公職人員宣誓的範圍較狹窄，《港區國安法》第六條的宣誓要求則較闊，當局正釐定何謂「公職人員」，「一類是區議員，一類是選舉委員會委員，前者是一個重要的組織；後者更加重要，他們肩負選出一位行政長官的責任。所以從這個角度來看，他們應該是優先被視為公職人員而需要按國安法宣誓。」



