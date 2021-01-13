藥劑師教路：抗疫消毒好幫手 識用HOCl次氯酸更安全有效

全球新冠肺炎疫情持續，保持良好個人及環境衛生才能減低感染機會。而市面上消毒抗菌產品五花八門，近來更流行HOCl次氯酸消毒產品，很多家長都趨之若鶩，究竟 HOCl次氯酸是什麼？對比酒精又是否更安全及有效呢？



HOCl次氯酸-



可能比酒精更佳的選擇



防疫最好的方法當然是勤洗手！但若是不便洗手，退而求其次就需考慮使用消毒產品了。最廣為人知的當然是酒精，但是酒精並不能殺死非包膜病毒如輪狀病毒、腸病毒等，加上經常使用高濃度酒精產品容易造成肌膚乾裂粗糙，有機會引致過敏；用完之後未乾揉眼，亦有可能會引起結膜炎或者會令角膜受損；美國疾病預防控制中心亦曾發表數據指出於2011-14年間，一共有70,699宗12歲及以下小孩誤吞酒精消毒液個案，當中91%為0-5歲小孩。如兒童不幸誤吞，更有可能會導致急性中毒。



至於HOCl次氯酸，是一種氯系氧化劑，有效消毒且更為安全，它的pH值屬弱酸性，對人體肌膚無刺激性。HOCl可殺滅細菌如大腸捍菌、金黃色葡萄球菌；包膜病毒如冠狀病毒、H1N1、H3N2及非包膜病毒如腸病毒、諾羅病毒等。坊間的HOCl產品眾多，有些更注明有加強版，加強次氯酸濃度，可更有效殺滅細菌病毒。可能大家對HOCl還是比較陌生，但其實早於廿多年前，次氯酸已於日本、台灣及美國等地應用於醫療和食品工業上，既作為傷口及口腔消毒醫藥用品，亦用於新鮮蔬果消毒。







分裝儲存有學問



HOCI本身可有效消毒但同時亦有實驗指出次氯酸在紫外線及日光照射後，與空氣接觸和在高溫狀態下會變得不穩定，影響其濃度和殺菌功能。而其製作過程和技術甚至儲存容器亦有機會令其消毒效果大打折扣。事實上，次氯酸產品應儲存在陰涼處，避免陽光照射或存於高溫環境，使用產品附有的噴嘴及不要經常打開瓶蓋，更不應胡亂分裝到別的容器，並謹記在有效使用期內儘快用完。



如何挑選次氯酸產品



坊間次氯酸產品選擇眾多，所以大家在購買前應考慮以下幾點；



1.能提供由國際級權威性機構如SGS或GLP實驗室如Microbac的相關化驗報告，證明有效對抗多種病原特別是新型冠狀病毒，報告更要針對個別病毒，並非以同類或替代病毒作測試



2.產品能取得第三方品質認證，如ISO、SNQ等



3.選擇一些擁有高規格如GMP製造標準及產品穩定性認證的製造商



最後我認為，無論是酒精還是次氯酸，安全有效用最為重要，但想杜絕病毒找上身，還是首要用肥皂正確清潔雙手及牢戴



口罩！