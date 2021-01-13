教局制止「羊村十二勇士」作幼兒教材

教育局副局長蔡若蓮（見圖）昨在立法會一個委員會表示，言語治療師總工會製作有關十二港人案的繪本，是借童話故事包裝政治宣傳，並非教材，據局方了解，目前未有幼稚園或初小用以作為閱讀材料，如果局方發現有學校或言語治療師採用相關繪本，會即時制止，並嚴肅跟進。



多名議員關注「羊村十二勇士」兒童繪本及動畫在市面流傳，形容十二港人蛇是勇士。蔡若蓮指相關繪本不適合幼稚園或初小學生閱讀，呼籲所有幼稚園教師和家長小心為幼童選取合適閱讀材料，留意資料是否真確、有否「掛羊頭賣狗肉」的政治宣傳、是否適合小朋友的心智。她強調，學校是學生健康成長和學習的地方，並非宣揚政治立場的場所。



