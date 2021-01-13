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12港人案律師遭內地司法人員圍堵

2021-01-13 列印
　　十二港人案其中一名家屬委託律師盧思位，面臨被吊銷律師執業證書，他的聽證會今日在成都舉行。盧思位昨中午外出期間，被聲稱是司法局的人員用車圍堵，他曾經報警但未能解決，盧思位事後被要求前往當地派出所，晚上才離開。

　　他向傳媒指有關人員意圖干擾他與其他律師匯合。

　　盧思位表示，他的車輛當時停泊在醫院外等待領取檢測報告，有兩名自稱是成華區的司法局人員要求他不要離開。兩人開車堵住盧思位的私家車，令他未能駕駛離開，警察到達後未有查核該兩名人員身份，盧思位質疑警方放走肇事者。

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