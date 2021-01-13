12港人案律師遭內地司法人員圍堵

他向傳媒指有關人員意圖干擾他與其他律師匯合。
盧思位表示，他的車輛當時停泊在醫院外等待領取檢測報告，有兩名自稱是成華區的司法局人員要求他不要離開。兩人開車堵住盧思位的私家車，令他未能駕駛離開，警察到達後未有查核該兩名人員身份，盧思位質疑警方放走肇事者。
疫情大流行一年，全球各地華人對貴價海味的需求驟降，加上本港酒樓受限聚令影響婚宴大減，令瑤柱價格大跌，由三年前高位回落，細粒瑤柱每斤由七百多元大插水至約三百八十元。有海味專門店指出，平均每顆瑤柱僅售兩元...
2021-01-13
美國國務卿蓬佩奧宣佈解除對台的自設限制後，美國國務院周一宣佈「政軍局助理國務卿庫柏周一與台北駐美代表蕭美琴進行閉門會晤」，而美駐荷大使胡克斯特拉周一亦與台北駐當地負責人陳欣新見面交流。中國外交部對此表...
2021-01-13
美國候任總統拜登將於下周三（二十日）舉行宣誓就職典禮，不過網上有組織號召下周一起就帶槍械至華盛頓國會山莊及州議會示威。美國聯邦調查局警告，首都華盛頓（哥倫比亞特區）及全美五十個州的首府都可能會有「武裝...
2021-01-13
位於西半山干德道的天匯，於2009年推售時一度成為市場熱話，今次介紹放盤位處極高層，實用面積逾2300方呎，設有4房2套間隔，其中巨廳擁有一排落地玻璃大窗連露台，居高臨下，將港島繁華鬧市及海景帶到單位...
2021-01-13
盈富基金（2800）受美國行政命令限制，不可再投資如中移動（941）等受制裁的中資股。當年盈富推手之的一金管局前總裁任志剛發聲表示，若基金經理人不能緊貼追蹤恒指走勢，便不適合出任這個工作。行政長官林鄭...
2021-01-13
曼城在聖誕新年快車賽期開始重拾霸氣，各戰線豪取六連勝，鋒線更處處開花共有十一人取得入球，包括中場根度簡化身奇兵共入三球。該隊今晚英超主場對積弱已久的白禮頓，可望憑這支霰彈槍取得大捷，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。（Now621台周四凌晨02:00直播） 由十二月中英超作客1:0擊敗修咸頓開始，藍月於各戰線六連勝，包括接連擊倒三大豪門阿仙奴、車路士及曼聯。藍月愈戰愈勇，全因球隊已回復強橫攻力，六連勝期間共取十五球，與以往不同的是球隊點點開花，共有十一人取得入球，當中以中場根度簡最銳利，近四場英超三仗各入一球。哥帥亦大讚其入球能力：「我對他能屢屢入球感到驚訝，這名萬金油已經是歐...
2021-01-13
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
因為《叱咤樂壇頒獎禮》引發嘅「姜濤效應」成為全城熱話，加上MIRROR唔止攞組合獎，隊友亦拎咗新人獎。《造星》收成期啱啱先開始，事關有一班同樣出身《造星》系列的參賽者亦會於今年相繼殺入樂壇搵食。除《造...
2021-01-13
政府以抗疫為由，一聲令下，煞停維園等多個年宵市場，投得攤位的花農，未被諮詢，大批年花不知如何處置，一年來的栽種心血隨時白費，損失慘重，斥責政府不顧他們死活，也無可行的補助方案，慘變疫情受害者。其實，年宵市場在維園空曠球場舉行，只要減少花檔數目，拉遠每檔距離，嚴管人流，應可控制傳播風險，而政府「濫殺」維園花市，卻無視旺角花墟或會人山人海，決策邏輯值得商榷。 前年發生反修例運動之後，政府規定維園年宵花市不准賣乾貨和飲食，已減少市民行花市意欲，人流大不如前。今年爆發疫情，政府更重手，忽然決定停辦所有年宵市場，令花農十分憤怒，因為一年來的心血，將付諸東流，血本無歸。最離譜的是，政府...
2021-01-13
以往谷草賽事久不久便會出現不利追的場地，所以總會累積一批在不利追的場地上追得好的寶藏。不過近期谷草場地通常偏慢，所以較少有不利追的偏差，反而不利放頭卻有幾次，令到很多寶藏清單上的馬，由以往的後追馬變成...
2021-01-13