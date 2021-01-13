中大保安受襲 一哥：學生被捕感憤怒

中大前日發生黑衣人灑白色粉末及襲擊保安員，一名中大生被捕，約三十名探員及機動部隊人士昨午往中大蒐證。警務處處長鄧炳強（見圖）表示，對事件感到非常心痛及憤怒。



昨午三時許，約三十名機動部隊警員及探員折返中大蒐證，在中大保安的陪同下，進入校園內蒐證，部份人前往前日作出拘捕的崇基學院教職員餐廳對開，了解閉路電視的位置，亦有人沿其他黑衣人的逃走路線蒐證。警員亦在港鐵大學站中大入口，不時截查途人，包括派發宣傳單張呼籲同學響應「不合作運動」的中大學生。



警務處處長鄧炳強昨日巡視前日開始啟用的啟德社區會堂新冠肺炎個案追蹤辦公室，他主動回應中大黑衣人灑白色粉末及襲擊保安員事件，對案中有中大生被捕感到憤怒，至於其他黑衣人是否屬於中大學生，警方仍在調查。



