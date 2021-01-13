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美股中段升91點

2021-01-13 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報三一一○○點，升九十一點；納指則報一三○八○點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見四十三點四五港元，升零點二港元；騰訊則見五百九十二點八二港元，跌二點八二港元。紐約期金報每盎司一千八百四十二點四美元，跌八點四美元；紐約期油則報每桶五十三點○一美元，升零點七六美元。
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