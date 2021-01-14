海味舖「包銷」硬食 割喉式清貨 30頭鮑魚跌價48%

受世紀大疫症打擊，旅客絕跡，餐飲業半停擺，多款海味銷量插水，紛紛減價求售。本報昨日披露瑤柱大降價後，其他傳統海味亦掀起減價潮，南非三十頭吉品鮑由高峰期跌價四成八，每斤約售二千元；花膠售價亦跌近三成，各款罐頭鮑魚亦減至六十至七十元，吸引市民農曆新年前入貨。有海味店東主坦言，為求在疫市生存，不惜蝕錢去貨，催谷海味的銷情。



繼本報日前走訪上環多間海味店，發現瑤柱大幅降價近四成後，其他海味產品亦掀減價潮。合泰海產負責人雷小姐對記者說，深受本地歡迎的南非三十頭吉品鮑，價格由去年高位約四千元一斤，大跌逾四成半至約二千零八十元就有交易。一般花膠每斤售價更插水至二千元，跌幅達兩成八。家常必備的罐頭鮑魚， 每罐售價亦創新低至六十至七十元，跌幅較正常價下降四至五成。



花膠跌28%



受疫情摧殘，新春活動被逼腰斬，嚴重影響海味銷路。雷慨歎，去年底失去參與實體工展會、冬季美食節等「散貨良機」，即管今年整體來貨價較過往上揚近三成，為求生存，「蝕錢都要去貨，啲貨就連舖頭都無碇放，驚要砸過年嘛！」



據悉，海味店向來有「包銷」傳統，需要在兩、三年前向批發行訂購代理產品，以確保供貨的穩定性。自前年反修例風波，以及橫跨一整年的世紀疫情，海味店的生意每況愈下，可謂雪上加霜。德成海味總經理陳沛傑說，若代理商要求停止協議，日後難再有合作機會，即使虧蝕亦難以喊停，「經濟差，舊貨賣唔完，但今年新貨又嚟，自然要平價清貨。」



貴海產竟不跌反升



陳補充，縱使有海味因供過於求而促銷，但其餘產品價格未見明顯跌幅，特別是貴價海產類，因全球產量減少，加上出海捕捉及運輸費用等均需成本，來貨價只升不跌，難有調整幅度。