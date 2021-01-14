﻿低溫下新界農作物結霜﻿﻿八成蔬果凍死損失慘重﻿

近日天氣嚴寒，溫度昨早一度跌至約十度，新界多區更低見七度以下，其中打鼓嶺錄得零下零點九度，創本港有紀錄以來最低溫，新界不少農田被霜覆蓋，有本地菜農指近八成蔬果凍死，損失慘重，餘下可以售出的，價格較平常高三成三。至於內地蔬菜，入貨價格亦較往常高兩至三成，市民將要捱貴菜。



香港市區溫昨早跌至約十度，新界多處降至七度以下，其中沙田三度、上水及元朗兩度，北潭涌則只得零下零點五度，比得四點六度的大帽山溫度更低。同時，新界部份地區出現結霜狀況，其中打鼓嶺最低氣溫只得零下零點九度，是該地觀測站有記錄以來最低氣溫，當地農作物表面結霜，汽車車頂出現冰晶；而在粉嶺東北的坪輋，亦有菜田出現結霜。



天文台署理高級科學主任韓啓光表示，由於天朗氣清加上天氣乾燥，昨早新界內陸地區的「輻射冷卻」相當顯著，令新界的空曠地區顯著降溫。而所謂「輻射冷卻」，是指地面熱能晚上以紅外線形式釋放到天空，新界內陸空曠地方因較少高樓大廈，散熱速度較快，因此氣溫亦顯著較市區低。



打鼓嶺最低-0.9℃



坪輋水流坑村的樂天園菜農李婆婆向本報表示，她所種的蔬果，包括香蕉、番茄、玉米、西洋菜及通菜等均被霜覆蓋，近八成凍死，形容損失慘重，因此即使有少部份蔬果能出售，價格亦平均較往常高三成三。她指，現時香港市場主要售賣內地蔬菜為主，但由於內地亦受寒潮影響，不少地方下雪，入貨價格亦較往常高兩至三成，對此表示無奈。



天文台預料，季候風會在未來兩三日緩和，本港氣溫將會回升，周五和周六日間最高二十度；但另一股冬季季候風會在下周初影響華南，本港將再度轉冷，預料下周一最低氣溫約十度，下周三及周四則持續多雲，並會有幾陣雨。



