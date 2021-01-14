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美股中段跌十點

2021-01-14 列印
　　美國周三股市中段偏軟，杜指報三一○五七點，跌十點；納指則報一三一五○點，升七十七點。滙控美國預託證券價格見四十二點六一港元，跌零點一四港元；騰訊則見五百九十七點四三港元，升一點四三港元。紐約期金報每盎司一千八百五十六點九美元，升十二點七美元；紐約期油則報每桶五十三點二二美元，升零點○一美元。
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