﻿科興疫苗有效率達50.38%﻿ ﻿港專家委會本周開會審視﻿

港府擬於農曆新年後開展新冠病毒疫苗接種計劃，惟採購的三款疫苗之一，中國科興的滅活疫苗仍未公佈第三期臨牀試驗數據。巴西最新公佈科興在當地的後期試驗結果，顯示疫苗整體有效性僅為百分之五十點三八。科興強調其滅活疫苗安全有效。港府指顧問專家委員會本周會開會審視，會確保疫苗安全有效，才讓市民接種。



巴西研究人員解釋，早前所公佈的七成八有效率，是考慮所有輕微至嚴重個案，但若將一萬三千名毋須醫療協助、「非常輕微」的病例亦計算在內，有效率應為百分之五十點三八。科興疫苗最大的副作用是局部疼痛、頭痛及疲倦，但並無出現嚴重不良影響。



巴西數據指就醫保護率仍高



在北京，科興生物董事長尹衛東指出，在巴西的三期臨牀試驗顯示，科興疫苗對重症和住院的保護率達百分之百，就醫的保護率為七成八，對高危人群的醫護人員，保護率為百分之五十點三；土耳其的中期分析顯示，保護率達百分之九十一點二五；印尼的三期臨牀研究亦顯示保護率為百分之六十五點三，證明滅活疫苗安全有效。科興會準時向港府供應一百萬劑疫苗。



負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權稱，港府與科興的合約屬預先採購協議，要確保疫苗本身達到某些條件，才去執行。顧問專家委員會本周會開會審視，確保疫苗安全有效，才安排接種。食衞局局長陳肇始指會催促科興提供全面數據及資料，當局會檢視整體疫苗供應，強調不會放棄任何一款疫苗。



港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，目前難以判斷疫苗是否可靠，巴西數據或是受變種病毒等因素影響；分析疫苗成效要整體了解安排接種人士打疫苗及安慰劑的「雙盲測試」，是否妥善及隨機進行。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，暫時不覺得五成有效率是極不理想，不代表完全無保護力。



安老院舍商討春節後施打



安老業界代表昨天與政府開會，商討為院舍職員及院友接種疫苗安排。安老服務協會主席陳志育指涉及近十萬人，預計在農曆新年後開展，由醫院派人到院舍注射。



