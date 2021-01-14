  • 2021年1月14日 星期四
  • 14º
  • 65%
熱門： 練錦鴻科興疫苗結霜WhatsAppSignal

日報新聞 > 港聞

駐校治療犬Jasper去世 港大感謝其一生帶來歡樂

2021-01-14 列印
　　香港大學於二○一七年首次引入駐校治療犬為學生紓緩緊張情緒，港大圖書館表示，駐校治療犬Jasper於日前去世，終年十二歲，感謝Jasper一直以來為大家帶來愛和歡樂。

　　據港大圖書館社交專頁指，Jasper在疫情間仍在圖書館服務學生，本月初滑倒致腿部受傷，需要入院接受手術及治療，但由於年事已高，術後未能成功康復，最終離世。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd