駐校治療犬Jasper去世 港大感謝其一生帶來歡樂

美國國會眾議院周二以二百二十三票對二百零五票通過由民主黨議員提出的議案，敦促副總統彭斯引用美國憲法第二十五修正案，聯同其他內閣官員罷免總統特朗普，並要求彭斯履行代總統的權力和職責。不過，在眾議院表決之前數小時，副總統辦公室公開彭斯寫給眾議院女議長佩洛西的一封信，明確地反對這樣做，並敦促民主黨國會議員現在應該集中力量，做好政權交接工作。 由於彭斯表明拒絕眾議院的要求，因此眾議院料會於美國時間周三就彈劾特朗普的議案作表決。彭斯在信中對佩洛西說：「總統任期只剩下八天，你和國會黨團要求政府內閣和我引用第二十五修正案。我不認為這個行動方向符合國家的最佳利益或符合我們的憲法。」 促集中...

2021-01-14