據港大圖書館社交專頁指，Jasper在疫情間仍在圖書館服務學生，本月初滑倒致腿部受傷，需要入院接受手術及治療，但由於年事已高，術後未能成功康復，最終離世。
駐校治療犬Jasper去世 港大感謝其一生帶來歡樂
據港大圖書館社交專頁指，Jasper在疫情間仍在圖書館服務學生，本月初滑倒致腿部受傷，需要入院接受手術及治療，但由於年事已高，術後未能成功康復，最終離世。
海味舖「包銷」硬食 割喉式清貨 30頭鮑魚跌價48%
受世紀大疫症打擊，旅客絕跡，餐飲業半停擺，多款海味銷量插水，紛紛減價求售。本報昨日披露瑤柱大降價後，其他傳統海味亦掀起減價潮，南非三十頭吉品鮑由高峰期跌價四成八，每斤約售二千元；花膠售價亦跌近三成，各...
2021-01-14
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美駐聯合國大使取消訪台 京促停「倚美謀獨」動作
美國駐聯合國大使克拉夫特原定昨日訪問台灣，但行程突然被美國國務院取消。台灣對決定表示惋惜，但予以理解及尊重。在北京，外交部重申，堅決反對美國與台灣任何形式的官方往來，要求美方立即停止錯誤做法。美國駐聯合國大使克拉夫特原定昨午抵達台灣，今日與蔡英文總統會面。但美國國務院周二發聲明，指為致力確保交接程序可順利完成，取消本周所有官員的外訪計劃，包括克拉夫特的訪台行程。 在台灣，總統府表示感到惋惜，但理解並尊重美國國務院的決定，對於克拉夫特無法如期率團訪台感到惋惜，但歡迎她將來在適當時機到訪。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會回應有關提問時表示，堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形...
2021-01-14
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眾議院將表決民主黨議案 彭斯拒引憲法彈劾特朗普
美國國會眾議院周二以二百二十三票對二百零五票通過由民主黨議員提出的議案，敦促副總統彭斯引用美國憲法第二十五修正案，聯同其他內閣官員罷免總統特朗普，並要求彭斯履行代總統的權力和職責。不過，在眾議院表決之前數小時，副總統辦公室公開彭斯寫給眾議院女議長佩洛西的一封信，明確地反對這樣做，並敦促民主黨國會議員現在應該集中力量，做好政權交接工作。 由於彭斯表明拒絕眾議院的要求，因此眾議院料會於美國時間周三就彈劾特朗普的議案作表決。彭斯在信中對佩洛西說：「總統任期只剩下八天，你和國會黨團要求政府內閣和我引用第二十五修正案。我不認為這個行動方向符合國家的最佳利益或符合我們的憲法。」 促集中...
2021-01-14
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理區域經理葉容生表示，粉嶺碧湖花園7座低層G室，面積488方呎，三房間隔，原叫價約630萬放售，議價後以620萬成交，呎價12705元，屬市價水平...
2021-01-14
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港股通連續16日淨流入 港股續獲北水撐場
多隻中資股被列入禁止美國人及機構投資的制裁名單，雖然影響投資氣氛，但港股過去一個月持續獲「北水」撐場，更有不少北水專吼受制裁股份。恒指昨日於二萬八大關上窄幅整固，全日波幅僅278點，收市微跌41點，報...
2021-01-14
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風雪無阻西超盃 艦隊「畢」怕寒
西班牙近日因暴雪引致交通癱瘓，皇家馬德里上輪西甲作客完奧沙辛拿後，決定直接飛往南部馬拉加，準備今晚於中立場玫瑰園球場上演的西班牙超級盃四強硬撼畢爾包。皇馬中場卻奧斯矢言已將天氣問題拋諸腦後，加上前鋒賓施馬過往對畢爾包特別醒神，銀河艦隊今仗勝望壓一，直取主勝。 （香港時間周五凌晨4:00開賽） 上周六西甲作客與奧沙辛拿互交白卷後，皇馬欲返回馬德里，卻因大雪滯留機場四小時，他們最終改變計劃決定直飛南部馬拉加。該地比奧沙辛拿所地在潘普洛納的溫度高十度，亦較受寒冷天氣影響的馬德里和暖，有利球隊以最佳條件備戰。對奧沙辛拿時交出全場最高一百二十次傳球、成功率達到九成三的中場核...
2021-01-14
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全日英式早餐 高脂超標陷阱
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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防疫Family 陳豪出去搏殺罩不離口 陳茵𡤇湊仔女行山唔敢鬆懈
無線《萬千星輝頒獎典禮2020》周日圓滿結束，當晚全台藝人均戴上效用成疑的透明口罩，唯獨「住家好男人」陳豪（阿Mo）除上頒獎台外，全程寧願「犧牲個樣」都堅持戴外科口罩，目的就是為保護靚妻陳茵媺（Aim...
2021-01-14
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社論——迫商場「早唞」 唔病死都餓死
新冠肺炎疫情無了期，政府抗疫無晒符，只一而再、再而三延長限聚令或停業令，但始終無辦法「清零」，卻把責任推向各業界！食衞局局長陳肇始昨在立法會上透露，當局正研究商場是否需要提早關門，以減少市民聚集。這條「死橋」旋即引起多名議員狠批，代表零售業的議員斥政府一味要各業界犧牲，「唔病死都餓死」，不少打工仔處於失業或半失業。政府再「勒」商場，各業界慘況必定更烈。 疫情肆虐逾一年，間中有個別超市的員工或商店的職員中招，但未聞商場爆疫，政府擬管制商場營業時間，或許見到商場人流不少，驚怕人多聚集，會令病毒有機會擴散，但這只是擔心，並無實質證據。其實，自爆疫以來，各大商場做足防疫措施，除了加...
2021-01-14
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馬場浮世繪——東方雷為何良贏第六百W
何良今季雖然養馬量不多，但成績仍算不錯，昨晚他便憑「東方雷」取得季內第七W，而且這是練者開倉後的第六百場頭馬，別具意義。賽後良哥笑言原來已經工作了這麼多年，一切平常心面對！ 馬場浮世繪
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