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內地增115宗確診 衞健委：防控複雜嚴峻

2021-01-14 列印
　　內地新增一百一十五宗新冠肺炎確診病例，其中河北的本地個案佔九十宗。北京朝陽區爆發疫情，市疾控中心指境外輸入一宗，本地三宗，從香港抵京的患者是朝陽區疫情的傳染源頭，通過環境的污染傳播給個案二和三；個案四不排除與此有關聯。國家衞健委指，疫情防控形勢複雜嚴峻。　另外，日本首相菅義偉決定再向京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、栃木及福岡七個府縣頒佈緊急事態宣言，範圍擴大至十一個都府縣，亦計劃暫停豁免十一個國家和地區商務人員入境。

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