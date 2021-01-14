葉劉重提禁雙重國籍論：用BNO移民的人要想清楚後果

英國政府本月底開始接受港人申請BNO留英計劃，行政會議成員葉劉淑儀日前提出持BNO移民的港人應喪失中國籍。她昨指有關建議不影響已取得外國國籍的人，人大可以透過釋法處理；她提出建議目的，是想用BNO移民的人想清楚後果。葉劉淑儀強調「純粹我葉某人一個建議」，即使港人屆時沒有居港權，仍可享有入境權，可在香港工作及生活；住滿七年後便重新獲得居港權，但其間若被裁定干犯嚴重罪行，有機會被遞解出境。



自由黨黨魁鍾國斌則指相信本港有過百萬計的市民擁多重國籍，「有兩本Passport好多都係愛國愛港人士」，商界及部份專業界別反應大，不少港人在回歸前移民，但取得護照後回港經商或工作，是「香港繁榮穩定的中流砥柱」，如落實處理雙重國籍，對政治、經濟都有影響。



