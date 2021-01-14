淘大衝突案 四被告判囚19至20月

前年九月有大批人士到淘大商場持國旗集會，部份人因政見不合發生衝突，三名市民分別被包圍後「私了」。私人教師、復康員等四名男子早前分別在開審前承認非法集結和傷人罪，法官練錦鴻昨日在區域法院判處四人入獄十九至二十個月不等。



案中四名被告分別是三十歲紮鐵工人石朗天，三十一歲復康員劉耀聰，三十五歲私人教師陳啟賢，和三十五歲廚師陳瑞泉。練官在判辭中解釋，不希望法庭變成政治紛爭角力之地。



黃口罩風波 法庭一視同仁



上一次聆訊期間，練官曾指示法庭書記要求佩戴黃色口罩的律師王學今及兩名旁聽者離開，並要求他們更換其他顏色的口罩，否則不得進入法庭。據了解，有關口罩印有被理解為「五大訴求 缺一不可」的五個英文字母縮寫。



法庭重申，不會考慮任何政治取向，故即使是黃色，甚至任何顏色的口罩，法庭均會一視同仁。



