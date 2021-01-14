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「劍魚」反黑工拘十人

2021-01-14 列印
　　入境處昨日在全港各區展開代號「劍魚行動」的反非法勞工行動，拘捕六名懷疑非法勞工及四名涉嫌聘用非法勞工的人。

  入境處搜查超過十個目標地點，包括茶餐廳、貨倉、零售舖、農莊及工廈。被捕的懷疑非法勞工分別為一男五女，當中四人為外傭、一名為逾期居留人士及一名持有「行街紙」人士。入境處發言人強調，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。

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