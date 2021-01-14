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外交部駐港特派員謝鋒離任回京

2021-01-14 列印
　　外交部駐香港特派員公署公佈，外交部駐港特派員謝鋒結束在香港工作，昨日奉調離任回京。

　　謝鋒二○一七年來港出任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員，此前大部份工作與美國有關。

  據台灣中央社報道，最近媒體都提及中國駐英國大使劉曉明即將退休，而北京方面也在考慮駐美大使崔天凱的接班人選，謝鋒的卸任可能與這些人事更替有關。

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