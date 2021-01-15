消委會測試15樣本 七款消毒噴劑 殺菌抑病毒功效低

全民抵抗新冠肺炎病毒逾一年，市民外出必備消毒噴劑，方便隨時隨地搓手，以殺死病菌及消滅病毒；消委會測試市面上十五款聲稱可以消毒的噴劑，結果發現它們的效能參差，只有八款能夠同時有效殺滅大腸桿菌及金黃葡萄球菌，另兩款以二氧化氯為主要成份的樣本，殺菌力不足百分之二十八，更揭發有兩款噴劑對腺病毒無抑制作用，有誤導消費者之嫌。消委會指，只要適當使用消毒酒精，功效更勝一籌，且較便宜。



消委會昨日公佈十五款消毒噴劑的試驗結果，有八款噴劑樣本能同時殺滅大腸桿菌K12及金黃葡萄球菌的表現較突出，殺滅率均超過百分之九十九點九九，其中「iPOSH 多功能殺菌噴霧」及「K-clean 全方位抗菌液」在計及酸鹼值及產品標示等後，總評分最高，於五分滿分中奪四點五分，而「環保消毒除臭噴霧」亦獲四分；另外七款噴劑樣本在一分鐘內殺死兩病菌的能力，只有約百分之十一至九十九，並不達部份聲稱殺菌率高達九十九點九九，其中以二氧化氯為主要成份的「潔易淨」及「TOAMIT」的殺菌能力均少於百分之二十八，被評為表現較差。



此外，消除可引致呼吸系統症狀的腺病毒測試中，十三款噴劑消除腺病毒感染力的效能表現介乎零至約百分之九十六，其中「AQ」、「SanitCare Plus+」及「TOAMIT」的消毒噴劑未能在短時間內有效對付腺病毒，而後兩款更對腺病毒感染力完全無影響。醫學界指，因應不同的血清類型，腺病毒可引致呼吸系統症狀，如腹瀉、眼睛發炎及紅疹等。



八成功效遜消毒酒精



消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，接受測試的八成噴霧的殺菌消毒能力，不及常用的百分之七十五濃度消毒酒精及一比九十九稀釋漂白水；以價格比較，每毫升消毒噴劑售價約零點二七至零點九九元，最貴一套樣本售價近八百元，而消毒酒精每毫升只是零點零四至五毫，形容消毒酒精及稀釋漂白水「價廉物美」，是更佳的消毒選擇。



消委會籲避免直接噴身



譚提醒市民，稀釋漂白水要二十四小時內使用，否則效能會降低。另外，日常使用噴霧時要注意距離，避免直接噴向身上，以免過度攝入或污染食物，否則或出現眼部或腸部不適等徵狀。消委會亦回應部份產品生產商質疑的測試方法，指測試一分鐘內的殺菌消毒能力，是參考外國標準，並沒有刻意稀釋噴霧。